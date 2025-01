Ainda dá tempo! Decoração do Natal de Curitiba vai até segunda-feira

Este é o domingo (05) para apreciar a decoração do Natal de Curitiba. As árvores e outros elementos, como estrelas de Belém, guirlandas e adereços, ficam na cidade até a segunda-feira (06), Dia de Reis.

Apenas uma atração de fim de ano ficará por mais tempo: o carrossel Veneziano do Passeio Público continuará funcionando até o dia 23 de janeiro.

Com luzes, folhas, estrelas e mais elementos decorativos, a árvore de Natal é símbolo da celebração por todo o mundo. Em Curitiba foram mais de 30 árvores distribuídas pelos espaços públicos da cidade desde novembro de 2024.

Onde ainda tem decoração de Natal em Curitiba

Parque Tanguá

Comece o circuito no fim do dia e veja as duas grandes árvores natalinas no pôr do sol no Parque Tanguá. Além disso, uma novidade do local desde o ano passado é a escultura do Pégasus, o cavalo alado da mitologia grega, que foi instalado na parte central da cabeceira do espelho d’água.

Centro Cívico

A Árvore de Natal do Centro Cívico fica em frente à Prefeitura Municipal, na rotatória da Avenida Cândido de Abreu. A atração ilumina a região com mais de 51 mil microlâmpadas de LED e 18 metros de altura.

Passeio Público

O parque mais antigo da cidade conta com decoração natalina desde os portais de entrada até a grande árvore natalina.

Largo da Ordem

No Centro Histórico curitibano, o clima festivo é completado com a Árvore da Vida. Ela tem 11 metros de altura decorados com 5 mil vasinhos de sálvias e está envolta pelos prédios históricos também adornados com guirlandas e estrelas.

Rua XV

O calçadão da Rua XV de Novembro tem como destaque a Árvore da Vida, montada próxima ao chafariz, entre a Rua Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Irmã da árvore do Largo da Ordem, ela tem 8 metros de altura e também é adornada com vasos de sálvia, colorindo a rua com tons de verde e vermelho.

Parque Barigui

O roteiro das árvores de Natal termina no Parque Barigui. A enorme estrutura, que nos anos anteriores era de 22 metros, este ano tem 25 metros e 50 mil microlâmpadas em LED.