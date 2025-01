Bombeiros tentam por mais de meia hora salvar a vida de rapaz afogado na Grande Curitiba

Um jovem de 18 anos morreu afogado após tentar atravessar o Rio Ipê, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A vítima chegou a ser resgatada e passou por manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) por mais de meia hora, mas morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros era perto das 18h quando equipes receberam a informação de que uma criança estava se afogando após tentar atravessar o Rio Ipê. O atendimento ocorreu na Rua Celso da Costa Ramos, no bairro Ipê.

Os Bombeiros assim que chegaram ao local retiraram a vítima e iniciaram as manobras de reanimação às 18h25min. Cerca de meia hora depois, às 18h56min médicos no local constataram que o caso não tinha mais reversão, confirmando o óbito do jovem. O corpo do rapaz de 18 anos foi encaminhado ao Hospital São José no município de São José dos Pinhais para realização de necropsia.

Foram acionadas equipes médicas do Posto de Bombeiros do Afonso Pena, além de equipes do Gost e aeronave do Bpmoa.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros,