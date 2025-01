BR-376 tem acidente gravíssimo causado por motorista bêbado; Uma idosa morreu

Por Mirian Villa, especial para a Tribuna do Paraná

O primeiro fim de semana de 2025 foi marcado por um grave acidente no Contorno Sul de Curitiba, trecho urbano da BR-376. Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas em uma colisão envolvendo três carros, por volta das 2h deste sábado (4).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista causador da batida estava embriagado. A colisão foi do tipo transversal, entre a frente de um veículo e a lateral de outro.

Segundo a PRF a dinâmica do acidente foi a seguinte: primeiro, um veículo Ford/Fiesta rodou na pista colidindo contra um Volkswagen/Voyage, que capotou na sequência. Depois, um veículo Chevrolet/Cruze não conseguiu frear a tempo e bateu no carro causador do acidente.

Um dos passageiros do veículo que capotou, uma idosa de 63 anos, morreu no local. Além de cinco passageiros, dois dos três motoristas foram encaminhados a hospitais da capital paranaense.

Motorista bêbado

Conforme a PRF, o condutor do veículo causador do acidente no Contorno Sul de Curitiba estava embriagado. Ele realizou o teste do bafômetro antes de ser encaminhado para atendimento médico. O exame apontou índice de álcool de 0,29 mg/L.

A motorista do terceiro veículo foi conduzida a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) para formalizar a ocorrência.