Homem e adolescente morrem afogados em cachoeira no Litoral

Uma tarde de lazer terminou em tragédia na Cachoeira do Jajá, em Morretes, Litoral do Paraná. Um adolescente de 14 anos e um homem de 34 morreram afogados nesta tarde de quinta-feira (02). O incidente mobilizou uma operação de resgate envolvendo diversas equipes de emergência.

As autoridades foram alertadas sobre duas vítimas submersas na cachoeira. O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), a Força-Tarefa local, e equipes do Corpo de Bombeiros de Morretes foram acionados para o local.

As condições climáticas dificultaram as operações de resgate. Uma aeronave de apoio, solicitada à concessionária local, não conseguiu se aproximar devido ao mau tempo. No entanto, um médico foi enviado para auxiliar no atendimento às vítimas.

As vítimas foram localizadas e retiradas da água. O resgate envolveu técnicas de mergulho livre e autônomo. Infelizmente, apesar dos esforços das equipes de emergência, o médico da concessionária declarou o óbito de ambas as vítimas no local.

A Polícia Civil e a equipe de Criminalística foram chamadas para investigar as circunstâncias do acidente. As autoridades reforçam a importância de seguir as orientações de segurança em áreas de cachoeiras, especialmente durante condições climáticas desfavoráveis.