Casa antiga em bairro de Curitiba é devorada por incêndio; Fotos impressionam!

Um incêndio de grandes proporções destruiu por completo uma antiga casa localizada no bairro Boa Vista, em Curitiba, no final da tarde deste sábado (04). Segundo o Corpo de Bombeiros, a extinção total das chamas foi bastante complexa por causa da intensidade do fogo e do forte calor na pequena e antiga casa de madeira.

Com aproximadamente 70 m², a casa destruída não tinha moradores no momento da tragédia. Suspeita-se que um cachorro tenha ficado no interior da casa.

A casa fica na Rua João Schleder Sobrinho, no bairro Boa Vista, em Curitiba. Segundo os Bombeiros, equipes e viaturas do Posto de Bombeiros do Bairro Alto e do Pilarzinho atuaram contra o fogo.

Cenário desolador

Assim que as equipes chegaram ao local encontraram a residência totalmente em chamas, com fluxo intenso de calor, dificultando o avanço dos bombeiros.

A estratégia então partiu para o resfriamento das paredes laterais para evitar a propagação do fogo para outras residências vizinhas. Com o calor reduzido, os bombeiros seguiram até a extinção do fogo. Foram utilizados 12 mil de água e 100 litros de líquido gerador de espuma (LGE).

Não há informações sobre feridos, tampouco a causa do incêndio que deixou a antiga casa completamente destruída.

