Curitiba estreia neste domingo meia tarifa no transporte coletivo

A meia tarifa no transporte coletivo de Curitiba aos domingos e feriados começa neste domingo (05). Moradores de Curitiba passam a pagar R$ 3 em qualquer uma das 242 linhas urbanas da cidade.

O “Domingão paga meia”, como foi batizado o programa, é válido para pagamentos em dinheiro e cartões (transporte, débito e crédito). No caso dos cartões de débito e crédito, haverá um acréscimo devido à taxa das operadoras, totalizando R$ 3,07.

A redução da tarifa aos domingos e feriados foi a primeira medida tomada pelo novo prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel.

Ogeny Pedro Maia, presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), ressaltou que os passageiros poderão aproveitar todas as integrações já existentes no sistema, permitindo a troca de ônibus sem custos adicionais. “Monitoramos todo o sistema e, neste primeiro domingo da meia tarifa, vamos fazer reforços nas linhas de ônibus se necessário”, afirmou.

Preço menor para incentivar o movimento

A iniciativa visa atrair mais passageiros aos domingos e feriados, períodos de menor movimento no transporte coletivo. Atualmente, Curitiba tem cerca de 600 mil passageiros pagantes nos dias úteis, contra 180 mil aos domingos. Com a meia tarifa, espera-se reduzir a ociosidade dos ônibus, que chega a 50% nos fins de semana.

O subsídio estimado para a meia tarifa é de R$ 27 milhões por ano, mas a medida pode trazer benefícios econômicos no médio prazo. “Com a meia tarifa vamos aos poucos reduzindo esse índice e os ônibus vão circular com mais pessoas e a necessidade de subsídio também diminui”, explicou Maia Neto.

Além da meia tarifa aos domingos, a Prefeitura de Curitiba anunciou que manterá o valor de R$ 6 para os demais dias da semana em 2025, pelo segundo ano consecutivo.

A administração municipal também trabalha em um novo contrato de concessão para o transporte coletivo, visando um serviço mais integrado, sustentável e confortável, com possibilidade de redução da tarifa. “Estamos trabalhando no projeto da nova concessão do transporte coletivo para um serviço cada vez mais integrado, sustentável, com a substituição do diesel para novas energias, e que traga conforto para os usuários com uma tarifa justa”, afirmou o prefeito Eduardo Pimentel.