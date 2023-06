Os colecionadores e apaixonados pelo vinil terão oportunidade de encontrar de pechinchas a raridades na 5ª Vinil Fest, que acontece em Curitiba, no Jipe Bar, sábado (8 de julho). Serão cerca de 10 mil discos disponíveis, com valores a partir de 10 reais.

Entre as opções, clássicos como Michael Jackson, Beatles, Led Zeppelin e Pink Floyd. Também novidades como Imagine Dragons e Demi Lovato. Os discos de vinil estão em alta na era do streaming (até a estrela pop Taylor Swift está lançando seus novos discos com opções coloridas em vinil).

A qualidade de som e uma certa nostalgia atraem fãs em todo mundo. No Brasil, não é diferente, com uma procura que cresce a cada dia. A feira, que acontece das 9 às 18h, terá a participação de 15 expositores do Paraná e Santa Catarina e, ainda, estandes com camisetas e acessórios temáticos.

Durante todo o dia, DJs se revezam nas pick-ups para animar a festa com rock dos anos 70, 80, 90 e 2000. Também haverá promoção de camisetas (compre três e ganhe uma).

O Jipe Bar, do chef Maurício Fontana, onde acontece o evento, estará servindo o Combo Vinil um cheeseburguer suculento (com blend especial de carne bovina angus, queijo derretido e maionese artesanal, servido no pão brioche) e mais um chope de 400 ml, tudo isso por R$ 29. Estarão disponíveis também diversas porções.

Saiba mais no instagram @cwb_vinilfest. O Jipe Bar fica no Jeep Club de Curitiba, Rua Secondo Tedeschi, 36, esquina com rua Nelson de Souza Pinto, Ahú, Curitiba. Informações: (41) 9 9154-7589 / (41) 9 95147288 / (41) 9 9615-6722. Entrada gratuita.

