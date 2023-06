2º Festival Árabe do Mercado Municipal Capão Raso acontece neste sábado

A cultura e a gastronomia árabe são as atrações do 2º Festival Árabe do Mercado Municipal Capão Raso (MMCR), no próximo sábado (03).

O evento contará com apresentações de dança do ventre, folclore árabe e ainda degustação gratuita de bebidas, como o arak – destilado sabor anis e uva – chás e minishawarma (prato feito com pão árabe, lascas de carne assadas em espetos verticais temperada com especiarias e salada).

O festival tambem oferecerá pintura de henna a partir de R$ 15. A programação acontece das 10h às 17h no largo Ceneviva, em frente à loja Tenda Árabe.

Centro de compras no bairro

O Mercado Municipal Capão Raso tem 100 lojas, com diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família. Além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Serviço: 2º Festival Árabe do Mercado Municipal Capão Raso

Data: sábado (03), das 10h às 17h

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado:

• Espaço Sabores: 9h às 19h

• Lojas: 9h às 21h

• Praça de Gastronomia: 9h às 21h

