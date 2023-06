Shopping de Curitiba tem festa junina com comida, shows e solidariedade

Após o evento de 2022 ter sido considerado um sucesso, o shopping Pátio Batel realiza o Terraço Junino, atração que promete ainda mais atrações para a edição de 2023. Serão três ambientes, com dois palcos e uma área infantil, proporcionando mais opções de gastronomia e entretenimento nos cinco dias de evento (3 e 4, 8, 10 e 11 de junho).

A programação conta com 17 shows, 11 opções gastronômicas especiais e seis brincadeiras infantis. O Terraço Junino do Pátio Batel terá entrada gratuita e será celebrado no piso L4, rooftop do shopping.

Pratos a partir de R$ 10

Serão 11 opções gastronômicas especiais, todas com pratos preparados especialmente para o evento, sendo algumas releituras de clássicos de festa junina.

Estabelecimentos premiados – como Emy By Kazuo Harada, Quintana, Pobre Juan, Pantucci e Schnaps, entre outros – irão marcar presença no Terraço Junino com pratos individuais a partir de R$ 10, além de opções para sobremesas como a maçã do amor Mary Ann Apple Factory e os crepes doces do Rause Café.

Confira a lista completa:

Barraquinhas

O Limoeiro

Rause Café

Quintana

Pobre Juan

Pantucci

La Pasta Gialla

Schnaps

Emy by Kazuo Harada

Bull Prime Carnes Nobres

Carrinhos

Mary Ann Apple Factory

World Wine

As crianças terão muito com o que se divertir no evento do Pátio Batel. As atividades são diversas, e orbitam entre o lazer e o lúdico: pescaria; coloque o rabo no burro; argolas; maquiagem caipira; colorir cordel e oficina de puppet sticks (construindo “fantoches” no palito em uma história de cordel). A diversão tem preços por pessoa de R$ 5.

Assim como no ano passado, 100% da arrecadação com as brincadeiras será destinada ao Hospital Erastinho, instituição de Curitiba especializada no combate ao câncer infantojuvenil.

Shows ao vivo

Para quem curte música ao vivo, o Terraço Junino preparou uma programação especial de gêneros que transitam do forró, sertanejo ao bluegrass, com nomes como Igor Brenaz, Junior Bier, Buck’s Rooster Band e Areia Branca, que trarão a ambientação típica de Festa Junina ao evento no rooftop. Duas bandas se apresentarão especialmente para as crianças: Tupi Pererê e Viajantes Juninos.

A programação cultural completa, assim como os estabelecimentos gastronômicos participantes, pode ser conferida clicando aqui: Terraço Junino – Pátio Batel.

O Pátio Batel fica na Avenida do Batel, 1868 – Batel. A programação completa pode ser conferida do site do centro comercial.

