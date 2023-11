Trabalho! 5 profissões que estarão em alta em 2024

Faltam menos de dois meses para o fim do ano, e já vemos as pessoas se organizando com os seus desejos para 2024 — inclusive, um que compõe a lista de muitos jovens é o emprego. Conforme a Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, órgão vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, em 2023, no Brasil, 55% dos jovens de 14 a 24 anos estão desempregados, totalizando 9,4 milhões de pessoas.

O quadro é agravado quando analisamos as disparidades de gênero e raça. Entre os jovens fora do mercado de trabalho, 52% são do sexo feminino, destacando as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no acesso às vagas. Ainda, 66% dos jovens desempregados são identificados como pretos e pardos, ressaltando as desigualdades raciais persistentes no país.

“Para os jovens em busca de emprego, é fundamental adquirir competências relevantes, manter-se atualizado com as tendências da indústria e aproveitar programas de capacitação. Além disso, a sociedade, em um todo, deve se empenhar em reduzir as desigualdades de gênero e raciais, a fim de proporcionar oportunidades justas e equitativas para todos os jovens que pretendem ingressar no mercado de trabalho e se desenvolver profissionalmente”, aborda Jefferson Vendrametto, diretor de Relações Institucionais do Cebrac (Centro Brasileiro de Cursos).

Profissões em alta em 2024

Diante desse cenário, os jovens precisam buscar maneiras de começar a jornada profissional com alguma vantagem. Para isso, é importante considerar a aquisição de habilidades relevantes para as carreiras em crescimento. Por isso, Jefferson Vendrametto lista cinco áreas que estão projetadas para bombar em 2024:

1. Vendas

Profissionais de vendas são essenciais para a economia, com a habilidade de atender às necessidades de consumidores e empresas. O fim do ano é uma grande oportunidade para desbravar essa área com as oportunidades temporárias.

Segundo os dados da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), as contratações temporárias registrarão um aumento de 5% no último trimestre do ano em comparação ao mesmo período de 2022.

2. Farmácia

Carreiras ligadas à saúde estão em constante crescimento, e essa profissão desempenha um papel crucial na entrega de serviços à população, principalmente porque o número de farmácias teve um crescimento de 63% em 20 anos, segundo dados do Conselho Federal de Farmácias (CFF). Para ingressar na área, cursos profissionalizantes são uma boa opção, proporcionando uma visão mais ampla sobre a profissão.

A área de administração é bastante versátil para emprego (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Administração

Carreiras em administração são versáteis e podem ser aplicadas em diversos setores. Aprender a gerenciar recursos, equipes e processos é valioso. Para começar na área, é possível realizar um curso de Assistente Administrativo e descobrir se tem afinidade com a profissão.

4. Comércio eletrônico e logística

Com o aumento das compras online, profissionais especializados em comércio eletrônico e logística são essenciais para garantir entregas rápidas e eficientes.

5. Tecnologia da Informação (TI)

A tecnologia é uma força impulsionadora na economia moderna. Carreiras em TI, como desenvolvimento de software, segurança cibernética, análise de dados e inteligência artificial estão em alta demanda.

Jefferson Vendrametto aborda que o mercado de trabalho é dinâmico, e a demanda por carreiras pode mudar rapidamente. “É importante escolher uma carreira que corresponda às suas habilidades, interesses e valores. Além disso, buscar aprendizado contínuo é fundamental para se manter relevante em qualquer área”, finaliza.

Por Rafaela Eufrosino

