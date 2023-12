Tem carne moída em casa? Cinco receitas para surpreender os amigos

A carne moída é um tipo de proteína bastante versátil. Com ela, é possível preparar desde pratos simples até os mais elaborados. E o melhor de tudo: de forma econômica e prática para facilitar a rotina. Por isso, separamos 5 receitas com carne moída repletas de sabor para você testar em casa. Confira!

Berinjela recheada com carne moída

Ingredientes

2 berinjelas

1/4 de xícara de chá de cebola descascada e picada

5 colheres de sopa de manteiga

500 g de carne moída temperada e cozida

1 1/2 xícara de chá de tomate picado

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

1/2 xícara de chá de migalhas de pão

Água

Manteiga para untar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento, e disponha sobre uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos, após levantar fervura. Após, desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, retire a polpa do legume. Reserve a polpa e a casca da berinjela.

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente a carne, a polpa da berinjela, o tomate e as migalhas de pão e misture bem. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, recheie as cascas de berinjela com a mistura e transfira para uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Finalize polvilhando com cebolinha e sirva em seguida.

Pimentão picante com carne moída

Ingredientes

1 pimentão amarelo sem sementes picado

1 pimentão vermelho sem sementes picado

2 pimentões verdes sem sementes picado

300 g de carne moída

150 g de bacon

Sal, azeite, cominho, alecrim, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

1 colher de sopa de molho de tomate

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne moída, os pimentões e os temperos e cozinhe até ficarem macios. Por último, coloque o bacon e o molho de tomate, misture bem e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Fricassê de carne moída

Ingredientes

200 ml de requeijão

250 g de batata palha

250 g de queijo muçarela fatiado

500 g de carne moída

Alho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a carne moída, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e refogue até a carne atingir uma coloração marrom escuro, sem queimar. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, disponha o requeijão e, com a ajuda de uma colher, espalhe bem. Acrescente a carne moída, a batata palha e, por último, o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

Medalhão de carne moída

Ingredientes

1/2 kg de carne moída

1 kg de creme de cebola

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

20 fatias de bacon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o bacon, e misture bem. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de carne e modele no formato de uma bolinha. Após, enrole em uma fatia de bacon e prenda com um palito. Repita o processo com toda a carne, disponha os medalhões sobre uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Torta de carne moída

Ingredientes

1 kg de carne moída

2 ovos

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e ralada

4 folhas de repolho cortadas em tiras

3 colheres de sopa de farinha de rosca

2 tomates sem semente cortados em cubos

100 g de queijo muçarela ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne, os ovos, o alho, a cebola, a cenoura, o repolho, o sal, a pimenta-do-reino, a salsa e a farinha de rosca e misture bem. Após, unte uma assadeira redonda, com fundo removível, com óleo e disponha a massa sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Retire do forno, espere esfriar e coloque o tomate e a muçarela sobre a torta. Leve ao forno novamente até o queijo derreter. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

