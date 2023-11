A Black Friday é um dos eventos mais aguardados pelos consumidores, oferecendo descontos significativos em uma variedade de produtos. No entanto, é importante se atentar para não gastar além do orçamento. Além disso, com a crescente popularidade do evento, surgem também preocupações sobre possíveis golpes e fraudes, popularmente chamados de “Black Fraude”.

Para ajudar você a não cair nesses golpes e comprar com consciência, o consultor financeiro André Charone dá dicas valiosas de como aproveitar ao máximo e com segurança as ofertas da Black Friday. Confira!

1. Faça um orçamento

Antes de se perder nas tentadoras ofertas da Black Friday, estabeleça um orçamento claro e realista. Decida quanto pode gastar sem comprometer suas finanças pessoais. Isso ajudará a evitar compras impulsivas e a garantir que você permaneça dentro de seus limites financeiros.

2. Pesquise antes de comprar

Nem todas as ofertas são verdadeiramente vantajosas. Antes de fazer uma compra, pesquise os preços em diferentes lojas para garantir que está realmente economizando. Algumas lojas podem aumentar os preços antes da Black Friday para, em seguida, oferecer falsos descontos. Use comparadores de preços online para garantir que está obtendo a melhor oferta.

3. Fique atento às políticas de devolução

Antes de finalizar a compra, verifique as políticas de devolução da loja. Certifique-se de entender as condições de devolução e troca para que, caso não esteja satisfeito com a compra, possa resolver a situação de maneira eficiente.

4. Compre apenas de fontes confiáveis

Evite sites desconhecidos ou duvidosos. Dê preferência a lojas online conhecidas e estabelecidas, e verifique se o site possui certificados de segurança. Desconfie de ofertas que pareçam muito boas para ser verdade e evite clicar em links suspeitos.

É importante se atentar ao endereço do site de compras e confirmar se é seguro (Imagem: Kite_rin | Shutterstock)

5. Proteja suas informações pessoais

Ao realizar compras online, certifique-se de que o site é seguro e protegido. Verifique se o endereço da web começa com “https://” e evite fornecer mais informações do que o necessário. Nunca compartilhe senhas ou informações bancárias por e-mail, mensagem de texto ou telefone.

6. Atenção às redes sociais

Muitas promoções da Black Friday são divulgadas por meio de redes sociais. No entanto, golpistas também aproveitam essas plataformas para enganar consumidores. Verifique se as promoções são legítimas, confirmando as informações diretamente no site da loja, em vez de clicar em links fornecidos em redes sociais.

7. Monitore suas contas regularmente

Durante a Black Friday e após suas compras, monitore regularmente suas contas bancárias e cartões de crédito. Isso ajudará a identificar qualquer atividade suspeita rapidamente. Se notar algo fora do comum, entre em contato com sua instituição financeira imediatamente.

Ao seguir estas dicas, você estará melhor preparado para aproveitar as ofertas da Black Friday de forma segura e inteligente, evitando possíveis golpes. Lembre-se de que o planejamento e a cautela são essenciais para garantir uma experiência de compra positiva durante este evento tão aguardado.

Por Rodrigo Almeida

