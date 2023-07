Dois hábitos comuns e nada saudáveis podem levar a perda da visão

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 bilhão de pessoas têm alguma deficiência visual que poderia ter sido evitada ou que ainda não foi tratada. Por isso, o Dia da Saúde Ocular, lembrado em 10 de julho, surgiu como um alerta sobre a importância de prevenção a doenças oculares que podem levar à perda de visão.

De acordo com a Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica), em 2019, 76,9% da população brasileira foi afetada pelo excesso de peso e obesidade. No mesmo período, a Pesquisa Nacional de Saúde indicou que os usuários de derivados do tabaco representavam 12,8% da população.

O que as condições têm em comum? Ambas afetam a saúde ocular, podendo causar problemas, desde dificuldades para enxergar, até mesmo a cegueira. Confira abaixo os principais impactos:

A obesidade pode levar a perda de visão

Quando se está acima do peso, há maior risco em desenvolver doenças como o diabetes e a hipertensão arterial.

No primeiro caso, o aumento da glicemia no sangue causa diversas alterações nos vasos sanguíneos da retina, podendo levar à cegueira que, se não tratada, torna-se irreversível.

Já, a pressão arterial elevada, pode causar uma doença chamada retinopatia hipertensiva, onde os vasos localizados na retina se estreitam obstruindo o fluxo sanguíneo, e com o passar do tempo, eles sofrem lesões que resultam no vazamento do sangue.

“Sem tratamento, as lesões podem levar à perda da visão irreversível”, alerta Camila Xavier, oftalmologista da Clínica Censo e COP, localizada em Parauapebas, no Pará.

Tabagismo está associado à morte celular ocular

Um estudo recente realizado no Japão revelou novos impactos do cigarro na saúde ocular.

Os resultados indicaram que a exposição à fumaça do cigarro leva ao acúmulo de ferro, causando a morte de algumas células da córnea, camada externa do olho responsável pela proteção contra infecções.

Embora as lesões ocorram na superfície regenerativa da córnea e não sejam permanentes, a exposição contínua à fumaça pode resultar em problemas que afetam a visão, como astigmatismo irregular e leucoma.

“Além disso, o uso geral do cigarro está associado a outras doenças oculares, como glaucoma, catarata e degeneração macular, que podem levar à cegueira”, explica a oftalmologista.

Prevenção conta com um estilo de vida saudável

“Os cuidados com os olhos passam por um estilo de vida saudável e acompanhamento especializado. Dessa forma já é possível se prevenir contra os impactos na saúde ocular e outras complicações da obesidade e tabagismo”, indica a profissional. Confira alguns cuidados a seguir.

1. Consulte um oftalmologista pelo menos uma vez por ano;

2. Dê preferência para alimentos naturais, ricos em vitamina C e ômega 3;

3. Se movimente. Dê preferência para exercícios ao ar livre;

4. Pare de fumar;

5. Evite hábitos associado ao fumo;

6. Ao expor a vista ao sol, use óculos escuros;

7. Use colírios apenas sob prescrição médica;

8. Mantenha as mãos higienizadas ao tocar os olhos.

