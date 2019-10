Foram presos, na tarde desta quarta-feira (10), um homem e um mulher, de 44 e 25 anos respectivamente, suspeitos de aplicar um golpe de R$ 100 mil em uma loja de móveis de Curitiba, com documentos falsos. As prisões aconteceram em uma residência, localizada no bairro Ipê, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Uma adolescente de 16 anos também foi apreendida durante a ação.

De acordo com informações da Polícia Civil, a equipe chegou até eles após uma denúncia do proprietário da loja. A dupla já tinha realizado uma compra no valor de R$ 10 mil há duas semanas e o prejuízo da loja poderia ter chegado a R$ 100 mil. Foram necessários dois caminhões para carregar todos os móveis comprados de forma fraudulenta pela dupla. Entre os móveis, estão sofás, mesas, cadeiras e até uma cozinha planejada.

Com eles, também foram apreendidos celulares, aproximadamente um quilo de cocaína, porções de crack e documentos falsos. No momento da abordagem, duas pessoas ainda não identificadas conseguiram fugir. Um deles chegou a pular o muro de uma escola, onde jogou um tablete com um quilo de cocaína. Os dois suspeitos presos têm antecedentes criminais por crimes contra o patrimônio. Ambos foram autuados por tráficos de drogas, estelionato e uso de documentos falsos.