Uma ação da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) ‘limpou’ o Litoral do Estado com a remoção de cerca de 330 presos que estavam em delegacias de Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Segundo a Sesp, as movimentações de presos, que começaram no dia 11 de dezembro, têm o objetivo de preparar as praias para a chegada dos veranistas. A última remoção ocorreu na sexta-feira (20), com a transferência de cerca de 75 presos de Paranaguá. A informação sobre a ação foi divulgada na Agência de Notícias do Estado (AEN).

Segundo o governo, a Sesp concluiu o trabalho de esvaziamento das delegacias de polícia dos municípios litorâneos com o apoio de 57 servidores do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) e auxílio da Polícia Civil e da Polícia Militar. Agora, os presos passam a ser custodiados em unidades de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

‘Mais tranquilidade’

“É uma das ações para preparar o Litoral para a chegada dos veranistas, que buscam tranquilidade para o descanso”, destacou na página da AEN o secretário da Segurança Pública e coordenador do Verão Maior, Romulo Marinho Soares.

Nos nove dias de remoções, foram feitas 482 movimentações de presos. Durante a Operação Verão, que começou no sábado (21), devem permanecer nas delegacias de polícia e cadeias públicas do Litoral apenas os presos em flagrante, que aguardarão a fase de investigação policial. Por isso, conforme a demanda, estão previstos deslocamentos e novos traslados de presos.

“As novas prisões começam junto com o reforço das forças policiais no Litoral e, se houver necessidade, faremos novas transferências. O Departamento Penitenciário está preparado para realizar os trabalhos”, afirmou, também para a AEN, o diretor-geral do Depen, Francisco Alberto Caricati.

Durante todo o verão

O coordenador do Verão Maior dentro da Polícia Civil, Gil Rocha Tesserolli, disse que a ação vai continuar durante toda a Operação Verão. Além do esvaziamento, as transferências também garantem que cerca de 150 presos que estavam instalados em delegacias da Polícia Civil passem a ter as mesmas condições de custódia fornecidas em todo o sistema prisional, gerenciadas pelo Departamento Penitenciário.

Segundo o governo, para reduzir a superlotação em carceragens de delegacias, durante o ano de 2019, a Secretaria da Segurança Pública transferiu 37 carceragens de delegacias da Polícia Civil para o Depen. Com isso, cerca de 6 mil detentos passaram a ter as mesmas condições de custódia fornecidas em todo o sistema prisional, e mais de mil policiais civis foram liberados exclusivamente para o trabalho a que compete a função.