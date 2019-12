Proprietários de veículos com placa do Paraná podem calcular quanto vão desembolsar para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2020. A tabela com os valores venais dos veículos para o cálculo do tributo foi publicada no Diário Oficial de 18 de dezembro.

+ Leia mais: Diferença de preços em itens da Ceia de Natal chega a 88% em supermercados de Curitiba

A alíquota é de 3,5% para automóveis e de 1% para ônibus, caminhões, veículos de carga, de aluguel ou que usam gás GNV. Para saber quanto será a taxa, portanto, basta multiplicar o valor do veículo na tabela pela alíquota. É importante destacar que o aviso com o boleto de cobrança não será mais enviado para o endereço do contribuinte.

Valor do IPVA (valor do automóvel)