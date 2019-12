O reforço no efetivo das Polícias Militar e Civil começa a atuar no litoral e no interior do Paraná a partir deste sábado (21). O Corpo de Bombeiros confirma um efetivo de 700 profissionais, entre bombeiros militares e guarda-vidas civis. A maioria ficará nas praias, auxiliando no monitoramento e resgate de banhistas. O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) vai dar apoio às ações.

+ Leia mais: Temporada de praia começou! Fique esperto para não cair no golpe do aluguel

O reforço também vai se estender para as praias de água doce nas Costas Oeste, Norte e Noroeste. A Polícia Militar não confirma o número extra de profissionais em atuação. Na Polícia Civil também haverá reforço no número de investigadores, escrivães e delegados. A Operação Verão começa neste sábado (21) e segue até depois do carnaval, dia 1ª de março de 2020.