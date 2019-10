Relatório divulgado terça-feira (24) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), unidade do Ministério Público do Paraná que tem entre suas funções o controle externo da atividade policial, aponta que 157 pessoas já morreram em confrontos policiais no Paraná só neste ano.

+Leia também: Quadrilha suspeita de reaproveitar materiais cirúrgicos é alvo de operação no Paraná

De acordo com o levantamento, que leva em consideração dados do primeiro semestre de 2019, entretanto, houve uma redução de 9,5% em comparação com os dados do mesmo período de 2018, quando foram registradas 179 mortes nessas situações.

Por sua vez, em relação ao segundo semestre do ano passado, quando 148 pessoas morreram em confrontos, houve aumento de 9,5%. A capital Curitiba continua na liderança, com 31 mortes registradas neste ano, conforme tabela abaixo (a lista completa dos municípios pode ser conferida pela internet).

Estratégia nacional

O controle estatístico das mortes em confrontos policiais pelo Gaeco faz parte de estratégia de atuação do MP-PR com o objetivo de contribuir para diminuir a letalidade das abordagens em confrontos policiais. As iniciativas do Ministério Público são constantemente discutidas com representantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Além disso, a exemplo dos demais MPs do Brasil, o Ministério Público do Paraná aderiu ao programa nacional “O MP no enfrentamento à morte decorrente de intervenção policial”, instituído pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança. O objetivo da iniciativa do CNMP é assegurar a correta apuração das mortes de civis em confrontos com policiais e guardas municipais, garantindo que toda ação do Estado que resulte em morte seja investigada.