Acontece, nesta quinta-feira (26), mais um leilão de carros da Superintendência Municipal de Trânsito de Curitiba (Setran). Ao todo, serão leiloados 56 veículos de marcas variadas, com lance inicial variando de R$ 500 a R$ 15 mil.

O pregão, na modalidade eletrônico, é do tipo maior lance. Entre os veículos disponíveis, está um GM Prisma prata 2008/2009, a partir de R$ 8 mil. Por R$ 500 de lance inicial, tem um Renault Clio 1998/1999.

Outros 21 veículos têm lance inicial de até R$ 1 mil, como um Fiat Marea Weekend 2001/2002, um Honda Civic 2003, um GM Celta 2002 e um Ford Ka 2002. Oito modelos estão na faixa de R$ 1 mil a R$ 1,9 mil, 14 entre R$ 2 mil e R$ 5 mil e 11 carros até R$ 8 mil. Com lance inicial de R$ 15 mil está um Pajero Sport 2010/2011.

Modelos disponíveis

Especificações de cada modelo podem ser conferidas no site do leiloeiro. Os lances já podem ser dados, também pelo site. O resultado sai a partir das 11h da quinta-feira (26).

Os interessados também podem verificar as condições de cada veículo pessoalmente, até as 16h desta terça-feira (24), no pátio da Setran (Rua Alberto Klemtz, 310, Portão).