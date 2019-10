Um homem de 24 anos foi preso no fim da tarde de sexta-feira (27) suspeito de vender cocaína a caminhoneiros na BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Um cão farejador ajudou as equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil, a encontrar os papelotes da droga. Segundo a PRF, o rapaz combinava a entrega do produto por mensagens de celular.

Agentes desconfiaram de um veículo Peugeot 307 que estava estacionado ao lado de uma carreta no Contorno Leste. Ao avistar a viatura policial, o motorista arrancou com o carro em alta velocidade. No entanto, dois quilômetros à frente, ele foi alcançado. Com a participação ativa do cão farejador da Divisão de Narcóticos da Polícia Civil, três papelotes de cocaína foram encontrados no carro.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil de São José dos Pinhais. Vale lembrar que o município tem a colaboração da Força Nacional de Segurança.

Veja a ação do cão policial na procura pelas drogas: