Um confronto entre suspeitos de roubarem um carro e policiais resultou em quatro mortes na noite desta sexta-feira (27), na Rua Major Fabriciano do Rêgo Barros com a Rua Padre Dehon, no bairro Hauer, em Curitiba. Os mortos são suspeitos do roubo de um veículo Tucson preto que teria ocorrido há três dias, no Portão, também na capital paranaense. Nenhum policial saiu ferido.

Segundo o capitão Paulo Alexandre, da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone), uma equipe estava em patrulhamento e percebeu uma movimentação estranha por parte da Tucson que estava em alta velocidade próximo ao Shopping Cidade. “Eles colocavam em risco outros passageiros e na tentativa de abordagem, eles fugiram e passaram até por preferenciais. Só pararam ao bater aqui com outro carro e vieram à capotar”, ressaltou o Capitão da Rone.

Confronto

Ao desceram da Tucson que estava capotada devido ao impacto, os suspeitos teriam atirado contra os policiais. “Reagiram na nossa abordagem e infelizmente, os quatro morreram. Com eles estavam três revolveres e uma pistola”, reforçou Paulo Alexandre.

O condutor do carro em que os suspeitos bateram sofreu ferimentos leves e não corre risco de morte.

