A queda de uma laje provocou a morte de um homem e ferimentos em outro na Rua Tavares Lyra, no Bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os trabalhadores envolvidos no acidente não tiveram os nomes divulgados, mas estavam trabalhando na demolição de um sobrado quando ocorreu a queda. Com o impacto, os corpos foram soterrados e o Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos.

+Leia também: Motociclista é atropelado por caminhão após perder o controle na Rodovia dos Minérios

“Eu vim correndo quando um vizinho apareceu gritando. Entrei rapidamente no terreno e falei com o rapaz que estava debaixo dos escombros. Infelizmente só um saiu com vida”, disse Vanderlei Cassila, morador da rua Tavares Lyra.

Trabalho dos Bombeiros

Com a chegada dos Bombeiros, a primeira ação foi retirar os escombros dos corpos. “Fizemos com muita calma e cautela. Usamos ferramentas e até as mãos foram utilizadas”, relatou o Subtenente Paulo de Carvalho, do Corpo de Bombeiros. O rapaz ferido foi encaminhado ao Hospital Cajuru.