A véspera de Ano Novo no Brasil é rodeada por superstições, pular sete ondas, usar roupa nova, vestir branco, e outras que dependem da família e da região. Até mesmo os pratos que compõem a ceia possuem uma dimensão mística. Para quem deseja renovação, acredita-se que o frango deve ficar de lado na ceia, já que a galinha cisca para trás. A preferência é por porco (animal que “fuça” para frente) ou peixe (não nada para trás). No mundo das leguminosas e acompanhamentos, a lentilha é uma escolha popular entre as diversas tradições alimentares presentes na data. Há até quem consuma o grão apenas neste dia por conta de seu valor supersticioso.

>> Qual o segredo da carne de churrasco de igreja? Especialista dá a dica

A tradição de preparar lentilhas na virada do ano foi importada da Itália e chegou ao Brasil pelos imigrantes italianos que se estabeleceram, em especial, no Sul e Sudeste do país. Na ceia, a lentilha é associada à prosperidade financeira e à fartura – há quem chame o prato até de “Lentilha da Fortuna”. O motivo para este significado está no formato das sementes, que lembra moedas. Para celebrar as tradições da ceia brasileira para a véspera do Ano-Novo, convidamos a chef Fernanda Zacarias, que comanda o Ragú Rotisseria, em Curitiba.

A receita, cuja protagonista é a lentilha, também possui bacon e calabresa. Para os supersticiosos, essa é uma receita de sorte que une dois ingredientes alvissareiros em um. Quem não acredita em superstições, mas, ainda assim, preparar o prato, terá uma noite de sorte, pois a receita promete conquistar paladares. Além de tudo isso, a receita da chef Fernanda Zacarias é descomplicada e acessível, perfeita para a ocasião. Confira o passo a passo!

+Leia mais! Comidas que trazem sorte para o Ano Novo; 7 dicas de ouro!

Receita de lentilha para o Ano Novo

Por Chef Fernanda Zacarias, do Ragú Rotisseria

Ingredientes

2 xícaras (chá) de lentilha

100 g de bacon em cubos

100g de calabresa em cubos ou rodelas

1 cebola

3 dentes de alho

1,5 litros de água

4 colheres (sopa) de azeite

1 colher (chá) de cominho

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Lentilha

Descasque e pique a cebola e o alho. Leve uma panela média ao fogo médio.

Quando aquecer, regue com o azeite e frite bem o bacon e a calabresa.

Acrescente a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue até começar a dourar. Junte o alho, o louro, o cominho e mexa por 1 minuto para perfumar.

Adicione a lentilha, tempere com sal e pimenta.

Regue com a água e misture bem para dissolver os sabores do refogado. Deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 5 minutos até começar a ferver.

Abaixe o fogo e tampe parcialmente a panela

Deixe cozinhar por 40 minutos, mexendo de vez em quando, até que a lentilha esteja macia e o caldo levemente encorpado.

Prove e ajuste o sal.

Você já viu essas??

Com carinho 20 Mensagens de Ano Novo para você mandar no WhatsApp pra todo mundo! Novidade Badalada churrascaria de Curitiba abre filial em Balneário Camboriú Mega da Virada 2023 Fuja da fila! Saiba como apostar na Mega da Virada online