Aguarde, essa semana você vai ouvir de alguém a frase típica do curitibano raiz. Como não ficar doente com esse tempo maluco? Segundo a previsão do tempo para Curitiba teremos dias com possibilidade do termômetro chegar aos 28°C. A onda de calor chega depois da chuvarada que causou transtornos em várias regiões de Curitiba e do Paraná. O temporal em Curitiba mudou até a cara do parque mais visitado de Curitiba.

De acordo com o Simepar, a segunda-feira (16) e a terça-feira (17), serão dias quentes na capital. A instabilidade no tempo diminuiu sobre o Paraná, dando a chance do sol aparecer com mais intensidade. Na regiao sul do estado, que abrange Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, a temperatura pode chegar a 28°C na terça, o dia mais quente da semana.

+Leia mais! Tradicional churrascaria de Curitiba, KF volta a atender público em nova Steak House

No entanto, já na quarta-feira (18), o tempo vai mudar com queda na temperatura, ou seja, é uma verdadeira roda gigante. Vai ter frio de mínima com 12°C e retorno da chuva. Muita saúde para você!

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações