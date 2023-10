Um motorista embriagado causou um acidente na manhã deste sábado (14), na Linha Verde, no Bairro Alto, em Curitiba. A colisão feriu duas pessoas e resultou na prisão do condutor do veículo, da marca Audi, que havia consumido álcool, conforme o teste de bafômetro realizado pela Guarda Municipal (GM).

Segundo testemunhas, a colisão ocorreu próximo das 8h, o Audi branco seguia sentido Colombo quando se perdeu e bateu na mureta de proteção. Com a velocidade e o impacto, o veículo de luxo invadiu a pista contrária acertando outro carro branco, um Voyage. Duas pessoas que estavam neste segundo veículo ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas ao hospital com ferimentos moderados.

Um caminhão dos Bombeiros e viaturas da Guarda Municipal prestaram atendimento ao acidente, que deixou o trecho da Linha Verde bastante complicado nos dois sentidos. O acidente ocorreu um pouco antes do Viaduto do Bairro Alto, no sentido Atuba. No sentido Curitiba o congestionamento passava do trecho em obras do novo trecho do Atuba.

Gole na cabeça

A Guarda Municipal foi chamada para ajudar na ocorrência como também o Corpo de Bombeiros. Como procedimento de qualquer acidente que resulte em feridos, o motorista do Audi precisou passar pelo teste do bafômetro, que apontou 0,89 mg/L de álcool por litro de sangue, ou seja, crime de trânsito. O motorista foi conduzido à Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

