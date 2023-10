Um homem está desaparecido desde o fim da tarde de sexta-feira (13), após ter se afogado no Rio Iguaçu, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência, mas teve que encerrar as buscas no começo da noite. Os trabalhos foram retomados na manhã deste sábado (14).

Testemunhas que presenciaram o afogamento, informaram aos Bombeiros que o homem tentou atravessar o rio, mas devido a correnteza que está forte devido a intensidade das chuvas, o rapaz acabou sendo arrastado para o fundo e desapareceu da visão das pessoas.

Cuidado com os riscos!

O Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) dos Bombeiros, acostumados a prestar atendimento em situações aquáticas, tem alertado sobre o perigo em nadar em rios e cabeceiras em períodos chuvosos.

Uma das dicas, é importante ir com cautela e observar a profundidade desses ambientes naturais. Mesmo que conheça o local há anos, as águas se movimentam com frequência, trocando pedras de lugar, abrindo buracos em pontos que não existiam, além de trazer outros entulhos desconhecidos para a água, causando não só afogamentos, como acidentes graves.

