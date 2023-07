Os corpos dos dois servidores da Casa Civil do Governo do Paraná, Felipe Furquim e Heitor Genowei Junior, e do piloto Jonas Borges Julião, que estavam no avião encontrado destruído na tarde desta sexta-feira (07), na Serra do Mar, serão velados até o fim da tarde deste sábado, em Umuarama, oeste do Paraná.

O velório coletivo acontece no Ginásio Amário Vieira da Costa, cedido pela prefeitura para que a população da cidade pudesse se despedir das vítimas do acidente, ocorrido na última segunda-feira (3). O enterro está previsto para ocorrer às 17 horas, também em Umuarama.

Assim que houve a confirmação das mortes pelas equipes de busca e resgate que tiveram acesso aos destroços da aeronave, a prefeitura de Umuarama decretou luto oficial de três dias e começou a organizar a cerimônia de despedida. Os destroços foram encontrados graças ao relógio do piloto, que indicou a locação exata por meio do GPS

Avião que caiu no Paraná ia para Paranaguá

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o avião de pequeno porte em que as vítimas estavam saiu de Umuarama na manhã de segunda-feira (3), com destino a Paranaguá. A previsão era que o pouso na cidade litorânea ocorresse às 10h24, mas cerca de dez minutos antes desse horário o avião desapareceu do radar, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba, também no litoral.

As buscas pela aeronave tiveram início ainda na segunda-feira, mas os destroços só foram localizados na sexta-feira, em meio à mata fechada.

Velório das vítimas ocorrerá no ginásio da cidade. Foto: Prefeitura de Umuarama.

