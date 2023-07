Relógio do piloto foi determinante para encontrar avião no Paraná, revela major

O avião monomotor, que estava desaparecido na região da Serra do Mar desde segunda-feira (03) foi encontrado por equipes de busca nesta sexta-feira (07). Três pessoas morreram com a queda da aeronave. O avião saiu de Umuarama, no Norte do Estado, e seguia para Paranaguá, no Litoral, quando sofreu uma queda na região da Serra da Prata.

Depois de cinco dias intensos de buscas por terra e também buscas aéreas, aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) conseguiram localizar o avião no meio da mata. E foi um sinal de GPS emitido pelo relógio do piloto que fizeram com que a equipe de buscas conseguisse encontrar a aeronave com mais precisão. “Foi através desse relógio que foi conseguida uma coordenada bem precisa, onde pudesse estar essas vítimas e a aeronave, e hoje às 14 horas a aeronave foi localizada”, explicou o major do Corpo de Bombeiros Fabrício Frazato, em entrevista ao jornal Boa Noite Paraná da RPC.

Por ser uma região de mata fechada e de difícil acesso, a aeronave não era visível para as equipes durante os sobrevoos. Assim que conseguiram localizar o avião, com a ajuda do sinal de GPS do relógio do piloto, equipes tiveram de descer na região por rapel para chegar até os destroços da aeronave e resgatar os três corpos.

Foram localizadas às 14 horas duas vítimas. A terceira vítima foi encontrada por volta das 15h30. O encerramento da operação foi realizado às 18h30, com retirada total dos corpos das vítimas e também das equipes. Mais de 200 pessoas participaram de toda a operação de busca e resgate.

A Força Aérea Brasileira (FAB) vai investigar as causas do acidente.

