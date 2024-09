Vídeo! Onça-parda é resgatada após ficar 14 horas presa em árvore no Paraná

Um filhote de onça-parda foi resgatado após ficar preso em uma árvore de 20 metros de altura em Cafelândia, no Oeste do Paraná. Um vídeo mostra como foi feito o resgate do animal (veja abaixo).

O felino, um macho de um ano e 21 quilos, subiu em uma árvore localizada em um sítio, perto da área urbana da cidade. Ao ver o animal no alto, o morador acionou o Instituto Água e Terra (IAT) para o resgate.

A ação também contou com o apoio da Defesa Civil de Cafelândia, do Batalhão da Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV) e do Zoológico de Cascavel. A onça, bastante assustada, ficou presa na árvore por 14 horas. O filhote precisou ser anestesiado pela equipe para ser retirado com segurança.

Depois do resgate, o animal foi encaminhado para o Zoológico de Cascavel, onde passou por exames veterinários para verificar se estava apto para voltar à natureza. Após os resultados, ele foi devolvido ao habitat natural nesta quinta-feira (05).

Assista ao vídeo da onça presa em árvore no Paraná:

Felino adaptável: onde vive onça encontrada no Paraná

O Puma concolor possui pelagem acastanhada em quase todo o corpo, com exceção da região ventral que é mais clara. É um felino adaptável, capaz de viver em ambientes montanhosos, desertos ou florestas.

O peso e o tamanho da espécie costumam variar dependendo da região. São animais carnívoros solitários e territorialistas, com hábitos noturnos, e que se alimentam principalmente de pequenos mamíferos e aves.

Viu uma onça presa na árvore? Saiba o que fazer!

Ao avistar animais machucados ou vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra ou da Polícia Militar do Paraná.

Se preferir, a pessoa pode ligar para o Disque Denúncia 181 e informar a localização e o que aconteceu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento.

