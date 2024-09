Fábrica em Curitiba recebe investimento de R$ 100 milhões de gigante dos motores

A Horse, empresa global de sistemas de propulsão inovadores e de baixas emissões, investiu R$ 100 milhões em sua planta de Curitiba, no Paraná, para iniciar a produção do motor Turbo Flex de 1.3 litro, após o sucesso da produção dos modelos de 1.0 litro, no início deste ano.

Desenvolvidos para atender às necessidades do mercado sul-americano, esses motores oferecem potência, torque, eficiência e baixas emissões e podem operar tanto com gasolina quanto com etanol. Além disso, são compatíveis com o Proconve L7 (equivalente ao Euro6d) e já estão no processo de certificação para os futuros e rigorosos padrões L8.

O motor de quatro cilindros de 1.3 litro – HR13 – oferece potência máxima de 167cv e torque máximo de 270Nm a apenas 1.600rpm. Já o motor de três cilindros de 1.0 litro, chamado HR10, oferece potência máxima de 123cv e torque máximo de 220Nm, 90% do qual está disponível a apenas 1.750rpm, proporcionando uma excelente resposta de aceleração em todas as condições de condução.

Mais de 170 mil horas de desenvolvimento foram dedicadas pela Horse, apenas, ao motor Turbo Flex de 1.0 litro, para atender à demanda dos consumidores sul-americanos. A planta de Curitiba terá capacidade para produzir 500.000 motores anualmente.

”Estamos, de fato, criando soluções de propulsão sob medida para diferentes mercados ao redor do mundo. Produzir o HR10 e o HR13 no Brasil é um exemplo perfeito de como aproveitamos a expertise local para atender à demanda desse mercado. Com características de condução excepcionais, funcionamento sem falhas com dois tipos de combustível e qualidade comprovada, o HR10 e o HR13 são motores ideais para o mercado brasileiro”, afirma Guillaume Tuffier, Diretor de Estratégia de Propulsão & Engenharia Avançada da Horse Powertrain Solutions.

