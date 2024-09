Fenômeno raro, chuva preta pode atingir Paraná? Meteorologista responde

O Paraná pode ser atingido pela chuva preta? Esse questionamento surgiu por conta de precipitações registradas em algumas partes do estado, como Curitiba e região metropolitana, nesta quinta-feira (05), em meio ao ar poluído das queimadas na Amazônia e outras regiões do Brasil.

O meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) William Max de Oliveira Romão explica que esse é um fenômeno raro e que acontece somente próximo à fonte emissora. Ou seja, como as queimadas estão em regiões mais afastadas do Paraná, a chuva preta não vai atingir o estado.

“Porque lá a concentração é mais intensa. Longe da fonte de emissão, onde a circulação do vento leva material particulado para tudo quanto é direção, é mais difícil de acontecer”, completa Romão.

Mesmo com concentração maior de partículas, Curitiba não registra fenômeno

Para explicar melhor o cenário, o meteorologista cita como exemplo o seguinte mapa, que mostra a concentração de material particulado:

Mapa: Simepar

Olhando para o mapa é possível visualizar que perto de Curitiba a cor é mais escura, o que significa uma concentração maior desse material. Entretanto, Rubão comenta que mesmo com esse maior volume, a capital paranaense não registrou chuva preta durante as precipitações desta quinta.

“Acabou de chover, sem chuva preta. Porque está longe da fonte [emissora]”, relata. Além disso, o meteorologista do Simepar também acrescenta que a chuva limpa a atmosfera.

O que é chuva preta?

A chuva preta acontece quando fuligem e material particulado presentes no ar se misturam com a umidade e ‘caem’ junto com a chuva. Quando esses materiais não queimam completamente, em vez de se transformarem inteiramente em dióxido de carbono e vapor de água, eles produzem pequenas partículas finas de carbono e outros compostos.

