Dia vira noite com temporal em Curitiba, que é castigada com raios e trovões

O começo da tarde desta quinta-feira (05) apresentou chuva com muitos raios e trovões sentidos em vários pontos de Curitiba. A chance de temporal ainda persiste, pois a Defesa Civil do Paraná, enviou alerta para a população reforçando o perigo da mudança no tempo.

Próximo do meio-dia, o barulho de trovões alterou o ritmo dos curitibanos que começam a espalhar nas redes sociais imagens da cidade com o tempo fechado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o Paraná tem um leque de alertas do tempo. Veja todos aqui!

O temporal em Curitiba chegou para espantar o tempo seco que predominava na capital, que foi castigada com uma sequência impressionante de raios e trovões.

A chuva na capital começou ainda pela manhã e segue ao longo do dia. O acumulado de chuva em Curitiba pode chegar a 14 mm, segundo o Simepar. Curitiba está em alerta amarelo para queda de temperatura e temporal.

Como receber alertas de temporal em Curitiba da Defesa Civil?

Para receber no celular alertas e informações da Defesa Civil do Paraná sobre risco de mau tempo na região como deslizamento, inundação, alagamento, enxurrada, granizo e vendaval, envia um SMS com o CEP da sua região para o número 40199; a Defesa Civil responde com mensagem de confirmação do cadastro e a partir deste momento você passa a receber alertas periódicos sobre a situação de maior gravidade na sua região.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!