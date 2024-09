‘Leque’ de alertas temporais mostra perigos no Paraná! Veja quais

Alertas indicam vários acontecimentos na previsão do tempo no Paraná, como umidade baixa, onda de calor e tempestade. Por exemplo, somente o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) possui sete avisos válidos nesta quarta-feira (04).

Além disso, a Marinha do Brasil também emitiu um comunicado informando a possibilidade de formação de nevoeiros no litoral do Paraná entre esta quarta e quinta-feira (05).

O alerta predominante no Inmet é o de baixa umidade. Três avisos apontam essa condição em praticamente todo o Paraná. Dois deles são de cor amarela – indicando perigo potencial. Eles abrangem as seguintes regiões do estado: Metropolitana de Curitiba, Norte Pioneiro Paranaense, Sudeste Paraense, Sudoeste Paraense, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Oeste e Centro-Sul.

Já o terceiro alerta de baixa umidade é de cor laranja, que significa perigo. Nesse caso, pode ser atingida a região norte do Paraná, em cidades como Londrina e Maringá.

Conforme o Inmet, a baixa umidade relativa do ar pode causar o ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Também aumenta o risco de incêndios florestais.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), “os índices de umidade relativa do ar seguem baixos, com valores abaixo de 30% em grande parte do estado”.

Para cuidar da saúde, confira dicas de como aumentar a umidade relativa do ar em casa.

Tempestade pode atingir regiões do Paraná

O Inmet também possui três alertas de tempestade válidos para esta quarta-feira. Um deles, que atinge uma parcela maior do estado, é válido até às 12 horas de quinta-feira.

Nesse caso, as áreas afetadas são: Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Centro-Sul Paranaense, e Centro Oriental Paranaense.

Já os outros dois avisos atingem especificamente o Sudoeste Paranaense e o Centro-Sul Paranaense.

Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, os ventos intensos chegam a 60 km/h. Também existe possibilidade de queda de granizo. Entretanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Alerta da onda de calor no Paraná

Por fim, no Inmet também existe um alerta de onda de calor no Paraná. Esse aviso começou na segunda-feira (02) e termina nesta quarta. Prevendo temperatura 5ºC acima da média neste período, o instituto marca a região norte do Paraná como afetada.

Aviso da Marinha indica nevoeiro no litoral do Paraná

Entre a noite desta quarta-feira (04) e manhã de quinta-feira (05), o litoral do Paraná pode ter formação de nevoeiros. Segundo a Marinha do Brasil, a condição se estende entre Paranaguá e Peruíbe, em São Paulo.

Os nevoeiros ocorrem por conta da interação entre o ar úmido e as baixas temperaturas da superfície do mar. Todos os avisos de mau tempo podem ser consultados no site da Marinha.

