Carro do sonho passa pela Seleção Brasileira em Curitiba e vira piada; Hexa tá vindo?

Uma cena bem curitibana chamou a atenção nas redes sociais na terça-feira (03). O famoso carro do sonho passou tranquilamente ao lado dos ônibus da seleção brasileira, que estava estacionados na Rua Cândido Lopes, no Centro de Curitiba.

Com as frases tradicionais como “Olha aí, freguesia, é o carro do sonho que está passando, freguesia! É o sonho bem fresquinho. É o sonho de nata, sonho de creme, doce de leite, e goiaba o sonho, freguesia”, repercutiu na capital.

O vídeo circula pelos grupos de WhatsApp e virou piada pronta.

Sonho do Hexa?

Alguns internautas acreditam que o sonho ideal para a seleção é ganhar o hexacampeonato mundial em 2026. Outros acreditam que o sonho atual é vencer na sexta-feira (06) o Equador no Couto Pereira.

O cara da voz do Carro do Sonho

A Tribuna do Paraná contou a história do dono da voz do carro do sonho, em 2015. Na época, mais de 400 veículos utilizam a bordão “Olha aí, freguesia, é o carro do sonho que está passando, freguesia! “.

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504.

