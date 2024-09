Novo parque em bairro de Curitiba gera polêmica! Veja a opinião de leitores

O novo parque que será criado em Curitiba é alvo de polêmica entre moradores da capital. Respondendo à uma enquete sobre o assunto, os leitores da Tribuna do Paraná não aprovaram o nome Parque da África, para a nova área de lazer e cultura do bairro Pinheirinho. Mais de 60% dos votos são contrários à homenagem ao continente africano.

No último sábado (31), a Tribuna pediu para os leitores participarem da enquete na reportagem que citava a nova área verde na região sul da cidade. A pergunta foi: Você concorda com esse nome? Vote na enquete abaixo!

Foram 267 respostas, sendo 79 votos favoráveis (30%) ao nome do novo Parque da África, 173 contrários (64%) e 15 responderam que não eram capazes de opinar (6%).

o espaço vai se somar aos atuais 52 parques e bosques da cidade e será incorporado à praça Zumbi dos Palmares. Foto: Reprodução/CMC.

Para Gerson Tavares, que comentou no Facebook da Tribuna, o nome do parque poderia homenagear algo mais local. “Vamos valorizar nossas belezas, põe Rio Belém, Rio Iguaçu, Rio Ivo”, escreveu o internauta.

Já para Marcelo LP, a valorização do continente africano é justa e merecida. “Com tantas praças e parques homenageando vários países ou etnias que contribuíram com a riqueza de Curitiba, ter um parque homenageando o continente africano é totalmente válido”, opinou Marcelo.

E na Câmara?

Criação do Parque da África foi votada na Câmara Municipal de Curitiba. Foto: Rodrigo Fonseca/CMC

Os vereadores de Curitiba aprovaram na terça-feira (03) em primeira votação o nome Parque da África. O local, que terá cerca de cerca de 70 mil m2, vai contar com um museu afro-brasileiro, uma biblioteca, monumentos em homenagem a Zumbi dos Palmares, um lago e uma cachoeira artificial. O novo parque será vizinho da praça Zumbi dos Palmares.

Na votação da Câmara Municipal de Curitiba (CMC), a aprovação em primeiro turno teve 26 votos “sim” e 1 abstenção. A iniciativa retorna à ordem do dia, nesta quarta-feira (04), para a confirmação pelo plenário. O projeto de lei foi protocolado na Câmara de Curitiba em maio de 2023, quando começou o diálogo com o Executivo sobre a implantação do parque da África.

A prefeitura anunciou a criação do espaço em junho deste ano, quando os vereadores também aprovaram uma sugestão sobre o tema. Segundo o Executivo, a licitação para construir o espaço deve ser lançada ainda em 2024, e o custo estimado das obras é de R$ 5 milhões.

