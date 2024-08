Nova praça em Curitiba terá nome definido por vereadores; Você concorda?

Os vereadores de Curitiba irão votar na terça-feira (03) a indicação do nome da nova praça da cidade no bairro Pinheirinho. A denominação “Parque da África” tende a ser oficializado na próxima semana. Você concorda com esse nome? Vote na enquete abaixo!

Anunciado pela prefeitura em junho, o espaço vai se somar aos atuais 52 parques e bosques da cidade e será incorporado à praça Zumbi dos Palmares. O local tem cerca de 70 mil metros quadrados e a intenção do Executivo é iniciar a licitação ainda em 2024.

A construção também prevê toda a revitalização da praça, com ampliação das pistas de caminhada, rampas de acessibilidade e reforma das quadras esportivas que hoje existem no local. O investimento é de R$5 milhões na obra.

“A criação do “Parque da África” é uma forma de reconhecimento e valorização da história e contribuição dos africanos e afrodescendentes na formação da cidade”, diz a justificativa do projeto de lei.

Nova praça em Curitiba é estratégica

Na proposta, os autores também argumentam que a localização do futuro parque é estratégica, ao lado da Linha Verde, e que a sua implantação vai amenizar o problema das enchentes que ocorrem na região, ao longo do ribeirão dos Padilhas, cuja bacia hidrográfica passa pelo meio do terreno do distrito de manutenção da prefeitura.

A área agraciada com cursos de água, bosque e mata ciliar se transformará na maior unidade de conservação e lazer da Regional Pinheirinho, composta pelos bairros Capão Raso, Fanny, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho, garante os autores da proposta.

Se a indicação do nome “Parque da África” para o novo parque da cidade for aprovada, o projeto de denominação retorna à pauta da quarta-feira (04) para nova votação e, sendo confirmada, seguirá para sanção do prefeito.

