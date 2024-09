Divisão ilegal de imóveis rurais no Paraná gera R$ 20 milhões em multas

O Instituto Água e Terra (IAT) divulgou nesta quarta-feira (04) o resultado de uma operação contra a divisão de imóveis rurais no Paraná. A 1ª Operação de Subdivisão de Imóvel Rural ocorreu entre os dias 25 de agosto e 1º de setembro, concentrada em três municípios da região Oeste – Boa Vista da Aparecida, Cascavel e Três Barras do Paraná.

A força-tarefa resultou na emissão de 35 Autos de Infração Ambiental (AIA) que, somados, totalizam R$ 20.159.468,80 em multas ambientais aplicadas. A área é de 104 hectares.

Gerente de Monitoramento e Fiscalização do IAT, Álvaro Cesar de Goes explicou que a ação, coordenada pelo Grupo de Operações Ambientais (GOA) do Instituto, se concentrou em monitorar parcelamentos de solo de imóveis rurais com características de loteamento urbano sem a permissão do órgão ambiental.

+ Leia também: Operação contra tráfico de drogas prende policial militar na Grande Curitiba

O desmembramento ou parcelamento irregular do solo rural é uma ação ilegal que consiste em dividir terrenos grandes em lotes menores. Tudo isso sem seguir a lei e comunicar as autoridades responsáveis.

O relatório apontou 27 ocorrências em Cascavel, sete em Três Barras do Paraná e uma em Bela Vista da Aparecida. Além disso, em muitas situações, o loteamento de terrenos rurais exige desmatamento para dar lugar à construção.

+ Leia também: Empresas de emplacamento de veículos são alvos da polícia no PR; fraudes lesaram 9 mil

Área de 17 hectares no Paraná recebeu multa milionário após ser subdividida

A maior autuação ocorreu em Três Barras do Paraná, em uma área de 17,4 hectares, subdividida sem aprovação do IAT e em desacordo com a legislação vigente. A multa foi de R$ 3.103.265,00.

O valor recolhido pelo Estado com as infrações é repassado integralmente ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. A reserva financeira tem como finalidade financiar planos, programas ou projetos que objetivem o controle, a preservação, a conservação e a recuperação do meio ambiente, conforme a Lei Estadual 12.945/2000.

“Essa foi a primeira força-tarefa voltada para fiscalizar a subdivisão de móveis rurais sem autorização praticada no Estado. Optamos por iniciar esse trabalho no Oeste porque é onde temos a maior demanda de denúncias e solicitações do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário para tomar providências com a subdivisão de móveis rurais com essas características de loteamento urbano”, destacou Goes.

+ Leia também: Carro do sonho passa pela Seleção Brasileira em Curitiba e vira piada; Hexa tá vindo?

Coordenador do GOA e chefe do escritório regional do IAT em Maringá, Antonio Carlos Cavalheiro Moreto afirmou que o órgão ambiental está finalizando um cronograma de atuação em novos pontos do Estado, também com foco no parcelamento irregular de áreas rurais.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!