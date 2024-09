Operação contra tráfico de drogas prende policial militar na Grande Curitiba

Seis homens e uma mulher foram presos preventivamente durante operação contra o tráfico de drogas em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã desta quarta-feira (04).

Além das prisões, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) também cumpriu 12 mandados de busca e apreensão.

A operação aconteceu simultaneamente nas cidades de Fazenda Rio Grande, Colombo, Tijucas do Sul e São José dos Pinhais, também na RMC. Durante as buscas, celulares foram apreendidos. A perícia vai analisar os equipamentos.

De acordo com o delegado da PCPR Paulo Cesar, as investigações começaram em fevereiro deste ano após o recebimento de denúncias anônimas informando a prática criminosa.

No decorrer das investigações, a equipe também apurou o envolvimento de um policial militar no crime. Ele seria responsável pelo repasse de informações sigilosas envolvendo outras pessoas à organização criminosa.

“Os demais presos mantinham uma associação criminosa na cidade de Fazenda Rio Grande responsável pelo recebimento e distribuição de drogas principalmente no bairro Eucaliptos”, explica o delegado.

Com relação ao policial militar, durante a ação foi cumprido um mandado de busca e apreensão com apoio da corregedoria da Polícia Militar do Paraná (PMPR). O policial perdeu as funções e teve a posse de arma retirada.

Os sete presos foram para o sistema penitenciário.

