Vai arriscar? Virar nesta esquina em bairro de Curitiba é “roleta russa”

Um cruzamento no bairro Capão Raso em Curitiba virou ponto perigoso e de buzina a cada cinco minutos, uma verdadeira “roleta russa”. Motoristas alegam que falta visibilidade neste cruzamento que é permitido, mas que fica em uma área movimentada da região com ônibus biarticulados e muitos pedestres.

Segundo comerciantes que trabalham na Rua Luiz Del Gobbo, no cruzamento com a Avenida Winston Churchill, a sinalização no local permite que motoristas virem à esquerda para pegar o outro lado da rua sentido bairro. No entanto, os condutores acabam “embicando” os carros e isso provoca certo desespero de quem está apenas observando ou na função de motoristas.

“É permitido, mas o risco é grande. Normalmente o sinaleiro abre para os carros e também para o ônibus na canaleta. E quem não está acostumado acaba embicando o carro e os acidentes ocorrem devido a isso”, disse Junior Moura para a Tribuna do Paraná. Vídeo abaixo mostra o perigo que é este cruzamento em Curitiba. Assista!

Ainda segundo Moura, buzinas e mais buzinas acabam alertando sobre o problema. “É buzina a cada cinco minutos dos ônibus para desviar até de pedestre. Lembro que dois acidentes em três meses envolvendo carro e moto”, reforçou o comerciante.

Oficialmente, segundo dados do Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado (BATEU), da Polícia Militar, foram registrados três acidentes neste ano no cruzamento. Sem morte.

Pode virar, mas CUIDADO!

Para o Antônio Moura, também comerciante, a conversão para à esquerda não está sendo útil para os motoristas. “Essa conversão é o problema. Está aberto para os dois no mesmo tempo, visibilidade é ruim. Eu sou favorável a tirar. Já foi pedido isso”, avisou Antônio. EM muitos outros trechos de Curitiba esta conversão á esquerda não é permitida quando é para se cruzar uma canaleta.

Prefeitura vai avaliar situação

Em nota, a Superintendência de Trânsito (Setran) informou que está em andamento um estudo para a proibição definitiva da conversão à esquerda no cruzamento das ruas Luiz Del Gobbo e Winston Churchill, no bairro Capão Raso, devido ao elevado risco de acidentes.

“Para viabilizar essa mudança, serão necessárias alterações no sistema viário da região, permitindo a criação de uma nova rota. Enquanto as adequações não são concluídas, a Setran orienta que os motoristas respeitem a sinalização existente e redobrem a atenção ao realizar a conversão, lembrando que o transporte coletivo tem prioridade nesse cruzamento”, informou a Setran.

