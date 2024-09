Eventos astronômicos ‘brilham’ no céu em setembro; Calendário tem cometa, eclipse…

De olho no céu!

Setembro está cheio eventos astronômicos. O calendário do mês conta com superlua e eclipse parcial no mesmo dia, Equinócio de Primavera, oposição dos planetas Saturno e Netuno e até mesmo o que está sendo chamado de ‘cometa do século’.

Procurado pela reportagem da Tribuna do Paraná, o diretor do Parque da Ciência Newton Freire Maia, Anisio Lasievicz explicou um pouco mais sobre cada um desses eventos.

Portanto, quem quiser ficar por dentro pode conferir a seguir as datas e mais informações sobre cada fenômeno.

+ Leia também: Pix por aproximação! Apple e Samsung negociam ferramenta com o Banco Central

Superlua

Conforme explica Lasievicz, a superlua acontece quando a lua cheia está no ponto mais próximo da Terra. Esse fenômeno está previsto para acontecer no dia 17 de setembro.

“A órbita da lua é uma elipse, uma circunferência achatada em torno da Terra. Então tem momentos em que a lua está mais longe e momentos em que ela está mais perto. Uma variação apesar de ser pequena, mas existe. Quando a lua cheia acontece nas proximidades desse ponto em que a lua está mais perto da Terra, a gente tem uma superlua”, diz.

Eclipse parcial

Além da superlua, na noite do dia 17 de setembro também está previsto um eclipse lunar parcial.

“Os eclipses lunares ocorrem quando a Terra fica entre o sol e a lua. [Nesse dia] primeiro vai começar um eclipse penumbral, quando a lua entra na parte mais clara da sombra da Terra e ela só tem uma leve diminuição de brilho, praticamente imperceptível. E depois o eclipse parcial, que é quando começa a entrar na Umbra que é a região mais escura da sombra da Terra”, comenta Lasievicz.

+ Leia também: Encontro reúne grandes nomes do mundo gamer em Curitiba

Apesar de ser um evento que aumenta as expectativas, o diretor do Parque da Ciência já adianta que esse eclipse será um “pouco frustrante”. Isso porque o eclipse parcial será em um pedaço muito pequeno da lua. O especialista compara com a tampinha de uma laranja, quando descascada.

“Esse eclipse vai começar às 21h41 como penumbral. A partir das 23h12 a gente tem o início do eclipse parcial que é quando começa a aparecer uma leve sombra na bordinha da lua. Às 23h44 vai ter o máximo do eclipse, a maior parcela coberta pela sombra da Terra. 00h15 esse eclipse acaba e volta ao penumbral e, depois da 1h47 tem a finalização completa do eclipse”, conta.

Ele também indica o site Time and Date, que mostra como deve ser visto o eclipse parcial em Curitiba.

Oposição de Saturno

Esse é o fenômeno que está mais próximo de acontecer. No dia 8 de setembro tem oposição de Saturno. Lasievicz explica que essa é a melhor condição para observar um planeta, pois acontece quando o planeta e o sol estão em lados opostos do céu. “Então o sol está se pondo de um lado e Saturno está nascendo do outro. Isso faz com que ele fique completamente iluminado e o brilho dele se destaque”.

De acordo com o especialista, Saturno deve nascer por volta das 18h30 e já nos primeiros minutos da noite será possível observar o planeta subindo pelo horizonte leste. Ou seja, pelo lado da Serra do Mar.

“Será um ponto bem brilhante. Não extremamente brilhante como Vênus ou Júpiter, mas mais brilhante do que qualquer estrela que você encontrar ali na região. Saturno vai estar brilhante a noite toda, visível. Recomendo que olhem no início da noite”.

+ Leia também: Valores esquecidos: veja como empresas inativas podem fazer consulta

Oposição de Netuno

Assim como a oposição de Saturno, a oposição de Netuno tem o mesmo conceito. No entanto, nesse caso Lasievicz destaca um problema: esse é um planeta muito distante da Terra. “Então ele é quase que imperceptível a olho nu”.

O especialista revela que para encontrar o planeta a olho nu é necessário um lugar muito escuro, no interior do Paraná, por exemplo, e que tenha uma vista muito boa. Além disso, a pessoa precisa entender sobre o céu para conseguir localizar Netuno.

“Daqui de Curitiba e grandes cidades é impossível ver sem auxílio de telescópio”.

A oposição de Netuno vai acontecer na noite do dia 20 de setembro. Para quem tiver curiosidade em tentar encontrar, o diretor do Parque da Ciência indica aplicativos que mapeiam o céu, como Star Walk 2 e Sky Tonight.

Equinócio de primavera

Esse não é exatamente um evento que seja possível observar no céu, mas também é importante. No dia 22 de setembro acontece o Equinócio de Primavera. Além da chegada da nova estação, Lasievicz comenta outra curiosidade sobre o dia.

“Nesse dia a gente tem o sol nascendo exatamente no leste e se pondo exatamente no oeste. E o dia e a noite durando exatamente 12 horas. Por isso nome de equinócio”.

C/2023 A3, o Cometa do Século

O último evento de setembro é o cometa C/2023 A3, que também está sendo chamado de Cometa do Século. De acordo com Lasievicz, ele está recebendo esse nome porque existe a expectativa de que tenha um brilho muito forte. Além disso, diferente de outros cometas, a posição dele será favorável para quem mora no hemisfério sul.

“A questão é que os cometas são bastante peculiares, no sentido de que muitas vezes a gente prevê que ele vai ser um fenômeno e ele acaba se desintegrando, perdendo parte do seu brilho quando vai chegando na proximidade do sol”, afirma.

“Esse cometa está sendo previsto como tendo um bom brilho. Mas pode ser que aconteça alguma coisa que ele perca massa, frustrando todo mundo. Por outro lado, pode acontecer dele ser muito mais brilhante do que a gente esperava, inclusive sendo visível a olho nu, com cauda com certa cor e tudo mais”, acrescenta.

+ Leia também: Mega obra da Ponte de Guaratuba muda trânsito em Avenida importante do Litoral

E quando esse grande fenômeno vai acontecer? Lasievicz diz que é por volta do dia 27 de setembro. “Mas a melhor observação para nós será no começo de outubro. Na primeira, até segunda semana de outubro, caso tudo ocorra bem, serão as melhores épocas pra gente observar ele”.

Como essa data ainda está longe, Lasievicz recomenda acompanhar as redes sociais do Parque da Ciência, onde serão postadas dicas e mais informações sobre o cometa C/2023 A3.

Calendário dos eventos astronômicos de setembro

Para não se perder nessa grande quantidade de eventos, a Tribuna fez uma lista para te ajudar com as principais datas. Confira:

8 de setembro: oposição de Saturno;

oposição de Saturno; 17 de setembro: superlua;

superlua; 17 de setembro: eclipse lunar parcial;

eclipse lunar parcial; 20 de setembro: oposição de Netuno;

oposição de Netuno; 22 de setembro: Equinócio de Primavera;

Equinócio de Primavera; A partir de 27 de setembro: cometa C/2023 A3.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!