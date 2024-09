Encontro reúne grandes nomes do mundo gamer em Curitiba

O Complexo Esportivo Tarumã, em Curitiba, será sede da 2ª edição do Encontro Paranaense de E-sports nos dias 7 e 8 de setembro. O evento apoiado pelo Governo do Estado, por meio do programa Proesporte, reunirá grandes nomes e entusiastas do esporte eletrônico, promovendo uma série de atividades, competições e discussões sobre o universo gamer.

A programação conta com palestras sobre tecnologias para o desenvolvimento de jogos eletrônicos, streaming e criação de conteúdo, o futuro dos e-sports no Brasil, direito gamer e mercado de trabalho e negócios do esporte, além de concurso de cosplay, jogos grátis, exposição de videogames raros, entre outros.

“O evento reunirá a comunidade gamer e geek do Paraná e do Brasil, oferecendo uma variedade de atividades, palestras, workshops, feiras e torneios de esportes eletrônicos em um ambiente de aprendizado, competição, celebração e networking”, explica o presidente da Federação Paranaense de E-sports, Diego Pereira.

“É uma honra para o Governo do Estado, através do Proesporte, incentivar o evento, um apoio que ratifica o nosso trabalho e mostra para toda a comunidade esportiva que nossos editais são democráticos. Essa é uma iniciativa pioneira e temos orgulho de fazer parte dessa nação gamer. Espero que seja mais um grande evento assim como foi o primeiro”, disse Otávio Taguchi, coordenador do Proesporte.

Confira AQUI a programação de palestras.

Paraná Gaming Tournament

A Arena Gamer do Encontro Paranaense de E-Sports vai receber a disputa da fase final do PGT, torneio realizado pela Federação valendo título estadual nos jogos Counter Strike 2, League of Legends, Valorant e Free Fire.

Treta championship

O maior torneio de jogos de luta da América Latina estará presente com mais de dez jogos em disputa, com destaque para o Super Street Fighter 2 turbo, The King of fighters 2002, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, Tekken 8, Guilty Gear Strive, Granblue Fantasy Rising, The King of Fighters XV, Smash Brothers Ultimate, Multiversus e Rivals of Eather 2.

E-Sports

O cenário dos e-sports tem crescido exponencialmente no Brasil e no mundo. No país, a projeção é que este mercado alcance uma receita de mais de US$ 3 bilhões em 2024, com uma base que ultrapassa os 150 milhões de pessoas que consomem algum tipo de jogo eletrônico.

No Brasil, considerado o 6º mercado de e-sports do mundo, há mais de 30 milhões de entusiastas e jogadores, consolidando o país como um importante polo de desenvolvimento e consumo de jogos eletrônicos.

Serviço

Local: Complexo Esportivo Tarumã

Endereço: Av. Victor Ferreira do Amaral, 1749 – Tarumã – Curitiba

Data: 7 e 8 de setembro de 2024

Horário: 9h às 22h

Informações: www.esportsparana.com.br (inscrições PGT e TRETA, informações gerais e programação)

Ingressos AQUI

O Encontro será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Federação

