Mega obra da Ponte de Guaratuba muda trânsito em Avenida importante do Litoral

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a partir da segunda-feira que vem (09) o tráfego de veículos na Avenida Antônio dos Santos Miranda, na região do Morro do Bombeiro, em Guaratuba, região do Litoral, passará por alterações. A medida é necessária para avançar nas obras do acesso para a nova Ponte de Guaratuba, na margem do município.

A Avenida Antônio dos Santos Miranda passará a ter sentido único, do centro para o ferry boat. Uma das três faixas será interditada, uma ficará dedicada para acesso ao ferry, e a última será exclusiva para moradores de Caieiras.

Veja aqui como está o andamento das obras da Ponte de Guaratuba. Imagens de drone são incríveis!

Todo o tráfego saindo do ferry boat em direção ao centro de Guaratuba vai passar pela Rua Marechal Hermes, que permanecerá com sentido duplo. E o tráfego saindo do ferry para Caieiras permanece sem alterações.

Durante este período de obras da nova , o DER/PR recomenda que os condutores sigam pelo trecho com cautela e atenção redobrada, obedecendo a sinalização provisória nas vias. Se possível, é aconselhável evitar horários de pico e se programar para sair mais cedo, evitando atrasos.

Recomenda aos pedestres que sempre procurem utilizar as faixas de travessia, garantindo maior segurança.

Ponte e Guaratuba tem obras em andamento

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.

Quanto aos acessos, o projeto totaliza no eixo principal a extensão de 1.826 metros, sendo 951 metros no lado de Guaratuba e 875 metros no lado de Matinhos. Dentro do projeto está prevista também a implantação de vias locais e conexão à Estrada de Cabaraquara.

Foto: Gabriel Rosa / AEN.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!