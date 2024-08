Ponte de Guaratuba! Vídeo de drone mostra o andamento da obra; assista

Litoral do Paraná

Com o projeto iniciado em outubro de 2023, a obra de construção da Ponte de Guaratuba e seus acessos, no Litoral do Paraná, atingiu 14,24% de execução, conforme a medição mais recente, feita em julho.

O projeto promete ser uma alternativa melhor na ligação do município com Matinhos. Atualmente, motoristas podem acessar os dois municípios pelo ferry boat.

Um vídeo feito com um drone e divulgado pela página Matinhos Agora mostra como está o andamento da construção da ponte em Guaratuba. Assista:

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.

Ponte de Guaratuba segue em obras

Conforme a mediação de julho, a obra recebeu 14 estacas do total de 64. Isso é parte da infraestrutura da ponte.

A construção de cada das estacas consiste nas seguintes etapas: cravar, dentro da Baía de Guaratuba, uma camisa metálica (grande cano de metal); escavar o solo e rocha dentro da camisa, retirando esse material e também a água; lançar uma armação metálica dentro da camisa e preencher com concreto.

Também estão em montagem travessas sobre as estacas prontas. Essas estruturas vão receber futuramente as vigas da ponte.

Além disso, no canteiro estão em andamento as emendas das camisas metálicas, montagem das armações e produção de concreto usinado. Recentemente foi concluída a instalação de uma grua de 50 metros de comprimento por 28 metros de altura, capaz de carregar até 20 toneladas de equipamentos e materiais.

Também continuam em execução as atividades dos programas ambientais da obra, que incluem o monitoramento de flora e de fauna da região.

