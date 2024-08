Ponte de Guaratuba: obra atinge quase 15% de execução

A obra de construção da Ponte de Guaratuba e seus acessos, no Litoral, atingiu a marca de 14,24% de execução na medição mais recente, de julho. Isso representa um investimento de R$ 55 milhões até o momento, em serviços, elaboração de projetos e programas ambientais. A empreitada é administrada e fiscalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística.

Até o momento já foram concluídas 14 estacas de um total de 64, parte da infraestrutura da ponte. A construção de cada uma consiste das seguintes etapas: cravar, dentro da Baía de Guaratuba, uma camisa metálica, que, visualmente, é um grande cano de metal; escavar o solo e rocha dentro da camisa, retirando esse material e também a água; lançar uma armação metálica dentro da camisa e daí preenchê-la de concreto.

O processo todo leva de cinco a 10 dias para cada estaca, e atualmente três frentes de trabalho estão dedicadas a estas atividades.

Também estão em montagem travessas sobre as estacas prontas, estruturas que vão receber futuramente as vigas da ponte, as quais já em pré-fabricação no canteiro de obras e sendo armazenadas no pátio de vigas. Estes serviços começaram recentemente, com cinco vigas prontas de um total de 160. Elas serão colocadas nas travessas utilizando uma treliça lançadeira, equipamento que será montado futuramente, específico para esta função.

No canteiro estão em andamento, ainda, as emendas das camisas metálicas, montagem das armações e produção de concreto usinado. Recentemente foi concluída a instalação de uma grua de 50 metros de comprimento por 28 metros de altura, capaz de carregar até 20 toneladas de equipamentos e materiais.

Também continuam em execução as atividades dos programas ambientais da obra, que incluem o monitoramento de flora e de fauna da região, entre outras.

A obra

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.

Quanto aos acessos, o projeto totaliza no eixo principal a extensão de 1.826 metros, sendo 951 metros no lado de Guaratuba e 875 metros no lado de Matinhos. Dentro do projeto está prevista também a implantação de vias locais e conexão à Estrada de Cabaraquara.

