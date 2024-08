Alerta vermelho de calor em Curitiba; Situação é de grande perigo, diz Inmet

Curitiba está em um Alerta Vermelho para uma onda de calor extremo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além deste alerta vermelho em Curitiba, a capital está em outros dois alertas do instituto, desta vez amarelo para perigo potencial de vendaval e de baixa umidade. Estes alertas são válidos pelo menos até a noite desta quinta-feira (22), mas podem ser estendidos.

O Alerta Vermelho em Curitiba traz uma situação de grande perigo para onda de calor. Ou seja, risco à saúde por causa de temperatura 5ºC acima da média por período maior do que 5 dias. O alerta é válido até às 23h59 desta quinta-feira, podendo ser estendido ou não.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba feita pelo Simepar, a temperatura máxima em Curitiba nesta quinta-feira chega aos 28ºC, assim como na sexta-feira. A virada brusca no tempo ocorre de sexta para sábado, quando Curitiba volta a ficar “congelante”, um verdadeiro teste para a saúde. Há, inclusive, alerta de geada entre domingo e terça-feira em Curitiba. com mínima de 1ºC na segunda-feira.

Vendaval e baixa umidade: outras ameaças em Curitiba

Curitiba está ainda em dois alertas amarelos, segundo o Inmet. O primeiro deles é de vendaval, que consiste em vento variando entre 40 km/h e 60 km/h. Esse alerta tem baixo risco de queda de galhos de árvores. Esse alerta é válido até às 15h.

Outro alerta amarelo que engloba Curitiba é de baixa umidade, que alerta para a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Esse alerta é válido até às 21h.

Como se proteger no alerta vermelho em Curitiba?

Com a grande diferença de temperatura prevista para Curitiba, onde os termômetros devem cair de 28ºC para 10ºC em um único dia, é essencial tomar medidas para proteger a saúde.

A variação brusca de temperatura pode comprometer o sistema imunológico, aumentando a vulnerabilidade a resfriados, gripes e outras infecções respiratórias. Para minimizar os riscos, recomenda-se vestir-se em camadas, permitindo ajustar as roupas ao longo do dia conforme a temperatura muda. Além disso, manter-se bem hidratado e evitar a exposição prolongada ao frio intenso são práticas fundamentais para manter o corpo saudável.

Outra dica importante é redobrar a atenção com a alimentação, preferindo refeições que fortaleçam o sistema imunológico, como aquelas ricas em vitaminas C e D. Consumir frutas cítricas, vegetais verdes e proteínas magras pode ajudar o organismo a lidar melhor com as mudanças climáticas.

É igualmente importante garantir um ambiente doméstico confortável, utilizando umidificadores para evitar o ressecamento do ar e prevenindo o choque térmico ao entrar e sair de ambientes climatizados. Cuidar da saúde nestas condições extremas é crucial para enfrentar o outono curitibano com tranquilidade.

