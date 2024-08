Depois do calor de 30ºC, vai voltar a ‘congelar’ em Curitiba

As temperaturas no Paraná oscilaram bastante durante agosto e, na última semana do mês, a situação não será diferente. Depois de dias de tempo seco e calor passando da casa dos 30ºC, o início da próxima semana deve ter uma mudança brusca, com os termômetros perto de 0ºC. É o que prevê o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Conforme informações do meteorologista Lizandro Jacóbsen, as mudanças iniciarão a partir desta sexta-feira (23), com a partida do veranico e chegada da chuva. Entretanto, na sexta ainda deve fazer calor em Curitiba. A máxima prevista é de 29ºC e a mínima de 14ºC.

De acordo com Jacóbsen, a mudança de tempo no Paraná também deve melhorar a qualidade do ar e aliviar o risco de queimadas no estado – situação agravada devido ao tempo seco dos últimos dias.

“[A chuva] deixa também a qualidade do ar um pouco melhor, pois a atmosfera fica mais limpa com ocorrência de chuva. Há muito material particulado ainda das queimadas do centro-oeste do Brasil sobre o estado, mas com retorno da chuva acontece essa melhoria da qualidade do ar”, explica o meteorologista.

Vai esfriar em Curitiba!

Assim como na maioria das cidades do Paraná, em Curitiba o frio ficará mais intenso a partir do fim de semana. No sábado (24), a previsão do Simepar para a capital paranaense mostra máxima de 15ºC e mínima de 11ºC.

Já no domingo (25), o frio chega com mais força, com mínima de apenas 4ºC e máxima de 13ºC.

Para quem acha que domingo trará frio intenso, o Simepar alerta: vai piorar. “As temperaturas ficarão bastante baixas já a partir deste próximo fim de semana, com ênfase no início da semana que vem. Entre segunda e terça-feira, novamente teremos temperaturas muito próximas ao 0ºC no sul do estado”, diz Jacóbsen.

Previsão do tempo para Curitiba

Conforme a previsão do Simepar, a última semana de agosto terá as seguintes temperaturas em Curitiba:

Segunda-feira (26): 1ºC – 14ºC

Terça-feira (27): 5ºC – 13ºC

Quarta-feira (28): 8ºC – 13ºC

Quinta-feira (29): 9ºC – 16ºC

Sexta-feira (30): 10ºC – 18ºC

Sábado (31): 12ºC – 26ºC

