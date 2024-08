Calor em Curitiba faz umidade despencar; veja como amenizar a situação

Com os termômetros alcançando a temperatura máxima de 31,4ºC em Curitiba nesta segunda-feira (19) e também em boa parte do Paraná, é comum que a umidade relativa – relação entre quantidade de água que existe no ar – fique mais baixa, trazendo a sensação de tempo seco e aumentado a desidratação.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a umidade relativa na região da capital paranaense está abaixo dos 30% nesta segunda. Esse valor é considerado baixo, visto que um número ideal seria por volta de 50%.

Conforme detalha o Simepar, essa situação acontece porque o estado está sob a influência de uma massa de ar seca e quente, o que provoca a queda da umidade. As condições ficarão melhores quando a massa de ar mudar, o que deve acontecer nos próximos dias.

Até quando vai o tempo seco no Paraná?

Os dias secos e ensolarados devem acabar em breve. A previsão do Simepar mostra a chegada de uma frente fria no fim de semana. Além disso, um sistema de alta pressão e uma massa de ar mais unida devem refrescar o Paraná.

O que a baixa umidade do ar causa?

A baixa umidade do ar pode causar alguns problemas de saúde. O Simepar listou situações provocadas por essa condição. Confira:

Desidratação: a baixa umidade facilita a perda de água pelo corpo, aumentando a necessidade de hidratação;

a baixa umidade facilita a perda de água pelo corpo, aumentando a necessidade de hidratação; Problemas respiratórios: ar seco pode irritar as vias respiratórias, agravando condições como asma e bronquite;

ar seco pode irritar as vias respiratórias, agravando condições como asma e bronquite; Ressecamento da pele e olhos: olhos mais secos, causando desconforto e irritação;

olhos mais secos, causando desconforto e irritação; Dor de cabeça;

Sangramento nasal: a secura do ar pode causar ressecamento das mucosas nasais, levando a sangramentos;

a secura do ar pode causar ressecamento das mucosas nasais, levando a sangramentos; Aumento do risco de infecções: com a baixa umidade, pode aumentar o risco de infecções virais e bacterianas.

Como aumentar a umidade do ar?

Embora o tempo esteja provocando a baixa umidade, existem alguns truques para aplicar em casa que ajudam a melhorar a sensação de tempo seco e aliviar o desconforto. Conforme o Simepar, o método mais eficaz é o umidificador, mas também é possível:

Colocar toalhas molhadas em cadeiras ou na cabeceira da cama: a medida que a água evapora, a umidade do ar aumenta naquele ambiente;

Deixar um balde de água quente no quarto pode ajudar a umidificar o ar: o vapor da água quente se espalha pelo ambiente, aumentando a umidade;

Ter plantas dentro de casa pode ajudar a aumentar a umidade, pois elas liberam vapor d’água através da transpiração;

Tomar banho com a porta do banheiro aberta permite que o vapor se espalhe pela casa.

