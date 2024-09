Curitiba em alerta de temporal nesta quinta-feira; Chuva até quando?

Após dias de tempo muito seco e sol reinando no céu, Curitiba volta a ter chuva nesta quinta-feira (05). A precipitação na capital começa ainda pela manhã, antes do meio dia, e segue ao longo de quinta-feira. O acumulado de chuva em Curitiba pode chegar a 14 mm, segundo o Simepar. Curitiba está em alerta amarelo para queda de temperatura e temporal.

A chuva em Curitiba chega para dar um alívio no tempo seco e ar carregado. Segundo o Simepar, a razão para essa mudança no tempo é uma frente fria que chega com pouca intensidade. Por esta frente fria ser mais “fraca” a chuva em Curitiba não passa desta quinta-feira.

A partir de sexta-feira já não chove mais e a temperatura volta a ter níveis elevados, chegando aos 30ºC no domingo e 31ºC de máxima entre segunda (09) e terça-feira (10). Segundo o Inmet o Paraná tem um leque de alertas do tempo. Veja todos aqui!

“Madrugada de quinta-feira com chuvas em vários setores do Paraná. Chove entre o centro-sul, sudoeste, oeste e parte do noroeste paranaense. Além das precipitações, há registro de descargas atmosféricas. Gradualmente as instabilidades avançam de oeste para leste, ou seja, deve chover horas em mais cidades do noroeste e também nos Campos Gerais e RMC”, explicou pela manhã o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Chuva em Curitiba até quando? Previsão do tempo!

Segundo o Simepar nesta sexta-feira, com o eixo da frente fria avançando em direção à região Sudeste do País, a estabilidade atmosférica volta a predominar em grande parte do Paraná. Apenas na região leste, devido à circulação dos ventos do oceano, há uma maior cobertura de nuvens com chuviscos bem ocasionais, principalmente entre a Serra do Mar e as praias. No amanhecer teremos temperaturas abaixo dos 10°C em vários setores (sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e RMC). À tarde será de temperaturas mais elevadas no noroeste e norte, com valores ligeiramente acima dos 30°C.

