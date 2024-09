Nota Paraná! Novo sorteio faz ganhadoras em Curitiba e RMC; veja valor dos prêmios

Uma moradora de Curitiba e outra da Região Metropolitana foram as grandes ganhadoras do sorteio do programa Nota Paraná nesta quinta-feira (05). Uma mulher de 55 anos que vive na capital levou o prêmio de R$ 100 mil, enquanto uma moradora de Campo Magro de 49 anos ficou com os R$ 50 mil.

Além dos prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil, o Nota Paraná também entregou 100 prêmios de R$ 1.000 e outros 35 mil de R$ 50. Pelas novas regras, o sorteio de R$ 1 milhão é feito apenas quatro vezes ao ano — nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro.

Os valores dos prêmios já fazem parte da nova regulamentação implementada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que diminuiu o total das premiações para aumentar o número de ganhadores. Desta vez, foram 35.102 números sorteados.

Ao todo, neste sorteio, foram mais de 3,16 milhões de pessoas participando — o segundo maior da história do programa —, concorrendo com um total de 30,4 milhões de bilhetes.

Ganhadoras

A moradora de Curitiba que levou o prêmio principal de R$ 100 mil reside no bairro Guaíra. Ela acumulou 18 bilhetes gerados a partir de 17 notas fiscais. O número sorteado foi o número 24785608.

O segundo prêmio, de R$ 50 mil, foi para uma consumidora do Jardim Boa Vista 3, em Campo Magro, na Região Metropolitana da capital. Ela participou do sorteio com 6 bilhetes gerados a partir de 4 notas fiscais, sendo o bilhete sorteado o número 28672531.

Outros 100 consumidores ganharam R$ 1 mil e 35 mil pessoas receberam R$ 50. Além disso, 8 mil participantes do Paraná Pay foram premiados com R$ 100, e 40 entidades sociais receberam R$ 5 mil cada.

Como concorrer aos sorteios

Participar do Nota Paraná, o programa de conscientização fiscal do Governo do Estado, é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais paranaenses, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!