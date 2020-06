O governador Ratinho Junior irá decretar novas medidas restritivas no Paraná a partir da próxima quarta-feira (1), por causa do aumento do número de casos do coronavírus. O decreto deve ser anunciado na terça-feira (30) e os detalhes ainda estão sendo acertados pela equipe do governo.

A reportagem da Tribuna do Paraná apurou que o lockdown generalizado em todo o estado não será decretado pelo governador. A tendência é que sejam tomadas medidas mais rígidas em relação à restrição e funcionamento das atividades, com chance de fechamento em algumas microrregiões do estado.

A medida será implementada logo após o Ministério Público do Paraná entrar com uma ação pedindo que o estado feche comércios, igrejas e atividades não essenciais. O MP-PR também pede que o lockdown seja feito em pequenas regiões do Oeste e Leste paranaense para frear o avanço da doença.

Os casos de covid-19 dispararam no Paraná após a reabertura do comércio, no início de junho. Segundo o último boletim da Secretaria de Saúde do estado, divulgada no domingo (28), são 20.516 casos confirmados e 586 mortes por coronavírus.

